¡Sorpresivo! 'Malcom el de en medio' anuncia una NUEVA TEMPORADA con el elenco original

13/12/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

¡Paren todo! La popular serie 'Malcom el de en medio' anunció su sorpresivo regreso a la pantalla chica. Cumpliendo casi 25 años desde su estreno, el sitcom de comedia familiar logró convertirse en todo un fenómeno a inicios del nuevo milenio. Por ello, muchos fans se mostraron satisfechos al conocer que la continuación contará con el elenco original.

'Malcom el de el medio' regresa a la TV

A través de las redes sociales, la plataforma Disney Plus compartió el anuncio oficial de una nueva temporada para la serie. De hecho, el protagonista de 'Malcom', Frankie Muniz, así como sus 'padres', Bryan Cranston (Hal) y Jane Kaczmarek (Lois) confirmaron su regreso mediante un divertido video.

"He estado esperando este momento por 18 años. Ahora, averigüemos qué ha sido de Malcolm y su familia", mencionó Frankie, mientras que Bryan y Jane resaltaron lo mucho que esperan poder reencontrarse con su 'hijo'. "Estamos emocionados de estar juntos otra vez", mencionó 'Lois'.

Además, se supo que el creador de la serie y el director original retornarán para continuar con la historia del intrépido joven prodigio. Por su parte, la compañía indicó que esta nueva entrega contará con 4 episodios, los cuales estarán disponibles en la plataforma de streaming.

"Formamos una gran familia en esa serie y por supuesto que estaría abierto a hacerla si surgiera una buena idea que nos hiciera explorar qué ha sido de ellos veinte años después", mencionó en 2020 Bryan Cranston, actual productor de 'Malcom'.

¿De qué tratará la nueva temporada de 'Malcom'?

La premisa de esta nueva entrega se basa en la celebración del 40 aniversario de bodas de Hal y Lois, el cual pretende reunir a toda la familia. En tal contexto, Malcom ya es un padre de una hija, por lo que junto a ella asistirá a este evento, desatando a su paso el caos desenfrenado que los caracteriza.

Por ello, se espera que muy pronto confirmen la participación del resto de los miembros, como Reese (Justin Berfield), Francis (Christopher Masterson) y Dewey (Erik Per Sullivan). No obstante, este último ha estado alejado de las cámaras desde hace años, por lo que su integración al proyecto podría no concretarse del todo.

Cabe destacar que la historia original tuvo siete temporadas y un total de 151 episodios, los cuales actualmente pueden ser vistos desde Disney+. Por ello, miles de fanáticos de 'Malcom el de en medio' tendrán tiempo para recordar esta nostálgica serie que ganó popularidad a inicios de los dos mil.