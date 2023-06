Magaly Medina arremete contra 'Peluchín' tras utilizar su entrevista a Youna: "Yo no tuve madrina"

La presentadora Magaly Medina arremetió contra 'Peluchin' y Gigi Mitre por utilizar la entrevista a Youna, expareja de Samahara Lobatón, en su programa Amor y Fuego.

En 'Magaly TV, la firme', la conductora calificó de robo televisivo el que Rodrigo Gonzáles compartiera la nota, casi en su totalidad y sin crédito alguno. En ese sentido, aseguró que dicho diálogo les costó, a ella y su producción, días de negociación pero hay "otros" que solo lo rebotan gratis.

En esa línea, la 'Urraca' rememoró que para llegar a la cúspide televisiva tuvo que sudar la 'gota gorda', mientras que hay ciertas personalidades, en clara referencia a González y Mitre, a quienes les "regalaron todo".

Del mismo modo, reafirmó el trabajo articulado, que tiene junto a su producción, para obtener el mejor producto televisivo, mientras que sentenció a los conductores que llegan minutos antes de entrar al aire, y no se inmiscuyen en dichas temáticas.

"Hay gente que no trabaja, que llega cinco minutos antes a su programa para que lo maquillen, que no saben lo que es sudar la gota gorda en la calle, tratando de conseguir una nota, que jamás ha hecho trabajo de reportero porque todo se lo regalaron. Yo no tuve madrina", añadió en su intervención.