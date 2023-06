Magaly Medina queda sorprendida tras entrevistar a Youna: "Me pareces muy centrado para tus 24 años"

Samahara Lobatón y su expareja Youna vienen protagonizando una pelea mediática después de su separación definitiva, por lo que Magaly decidió invitar al barbero a una entrevista en su programa y después de hablar con él, quedó sorprendida por la madurez del joven chalaco que ahora reside en Estados Unidos.

Jonathan Horna, más conocido como Youna, se presentó anoche en el programa "Magaly Tv, la firme" para aclarar su situación sentimental con la hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón.

En entrevista con la urraca, afirmó que en los meses que convivió con la influencer en Estados Unidos, descubrió que ella tenía conversaciones de 'mucha confianza' con otro hombre, por lo que los problemas entre ellos salieron a flote y terminaron por destruir su relación.

Además, en todo momentó se negó a hablar mal de la madre de su hija Xianna, Samahara Lobatón, lo cual sorprendió gratamente a Magaly, quien tuvo varias palabras para él casi al final de la entrevista.

"Me pareces muy centrado para tus 24 años, de verdad me he sorprendido gratamente de conversar contigo", afirmó la conductora de espectáculos.