Magaly Medina se confiesa en TV sobre sus 'ampays': "El que paga los platos rotos es mi esposo"

15/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La popular conductora de "Magaly TV la firme" se tom´po unos minutos durante su programa para hablar sobre las consencuencias de sus ampays y su trabajo televisivo. La peliroja confesó que el que paga los platos rotos es su esposo, porque a ella no le importa el que dirán, o si la quieren o la odian.

Como se sabe, Magaly es una de las conductoras mas queridas, pero también polémicas de la TV peruana; y esto en gran parte es debido a sus famosos ampays, donde pone al descubierto las infidelidades de los personajes del espectáculo y deportes. Ella hizo su descargo después de tocar el tema de feminicidios de sus programa.

"Esta semana me ha odiado mucha gente, pero yo quiero decir una cosa, porque el que paga los platos rotos es mi esposo. Todos se escriben a él, no solamente uno, sino varios son los que le escriben", empezó diciendo la 'urraca'.

"Métanselo en la cabeza todos; los que conozco, los que no conozco, los que son mis amigos, los que no son mis amigos y los que forman parte del público en general. Yo no he venido acá para ganar amigos, ni un club de fans. Yo no hago este programa para que me quieran un poquito más, me encanta si me odian y me detestan", puntualizó.

Por otro lado, también se refiirió a todas las veces que ha recibido amenazas de parte de diversos personajes de la farándula peruana, y sobre su único propósito en la TV. "Todos los días me dicen que algo malo me va a pasar, no importa solo veanme, eso es lo que me interesa", dijo tajantemente Magaly.

La madrina de Rodrigo Gonzáles también se refirió a las personas que anteriormente fueron sus amistades y ahora ya no, pues dijo que no le interesa si ahora la saludan o ya no.

"Gente bien desubicada, creen que porque no me van a saludar, me interesa. Nunca me ha interesado ser relacionista pública de nadie" finalizó.

Magaly anuncia que se convertirá en abuela

La conductora de "Magaly TV la firme" anunció mediante sus redes sociales que se convertirá en abuela muy pronto, pues su perrita Chanel está preñada, y en las próximas semanas alumbrará a los nietos de la popular 'urraca'.

"Les tengo una noticia grandiosa: ¡Voy a ser abuela! Mi bebé Chanel está preñadita. Es una bebita linda, tiene más de dos años, yo la había salvado de mi esposo que quería que la cruzara con Aston y yo cada vez que estaba en celo, le ponía su calzoncito rojo, y la apartaba de Aston, y de mi otro perrito que pese a ser viejito la perseguía también, pero esta vez ya no pude salvarla" cometó Medina.