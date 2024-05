Magaly Medina FULMINA a Ely Yutronic por presuntamente conducir el noticiero EBRIA

30/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica estalló en el mundo del entretenimiento cuando Magaly Medina lanzó comentarios ácidos sobre la presunta embriaguez de Ely Yutronic durante la emisión del noticiero ATV Noticias. La peculiar forma de hablar de la periodista generó especulaciones entre los espectadores, desencadenando una respuesta sarcástica por parte de la 'Urraca' en su programa.

Misteriosa actuación de Ely Yutronic

Durante la última emisión de ATV Noticias, los espectadores fueron testigos de una actuación inusual por parte de Ely Yutronic, cuya forma de hablar y comportarse sugirió un posible estado de ebriedad. Este incidente no pasó desapercibido, desatando un aluvión de comentarios y especulaciones en las redes sociales.

La reacción de Magaly Medina

Magaly Medina no tardó en abordar el tema en su propio programa, dedicando un segmento especial para burlarse de la situación.

"Les explico el contexto. Ayer al 'Chismefono' nos escriben los televidentes diciéndonos que la conductora del noticiero de la noche parece que estaba con un poco de sueño o que se había tomado unos vinos de más", inició Magaly Medina.

Con ironía y sarcasmo, Magaly Medina sugirió que Ely Yutronic podría haber estado celebrando algo antes de salir al aire, especulando sobre la posibilidad de una fiesta en la que no fueron invitados. Sus comentarios provocativos añadieron más leña al fuego de la controversia.

"Seguramente estaba festejando algo, todos tenemos derecho a festejar, quizá era su cumpleaños, por cierto nosotros no estamos en su lista de invitados, de pronto hizo una fiesta y no nos invitó", agregó entre risas.

Magaly Medina también reveló información sobre una posible fiesta que tuvo lugar la noche anterior en las instalaciones de ATV. Esta revelación añadió un nuevo matiz a la historia, alimentando aún más las especulaciones sobre el estado de Ely Yutronic durante la emisión del noticiero.

La situación se volvió aún más incómoda cuando Medina expresó su sorpresa por no haber sido invitada a la fiesta, agregando un toque de humor ácido a la situación. "Había fiesta en el noticiero... Cómo no nos dimos cuenta, nos hubiéramos pasado. No, no nos invitan ahora, a Paco menos pues, somos personas no gratas", dijo Magaly Medina.

La polémica entre Magaly Medina y Ely Yutronic ha generado un intenso debate en las redes sociales y en el mundo del espectáculo. Mientras algunos defienden la libertad de expresión de la 'Urrca' y su derecho a hacer comentarios humorísticos, otros critican su falta de sensibilidad hacia la posible situación personal de la conductora de ATV Noticias.