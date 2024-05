¿Encontró un nuevo amor? Tula Rodríguez IMPACTA a sus seguidores en redes sociales

Tula Rodríguez vuelve a remecer la farándula nacional tras declarar de forma tajante en sus redes sociales cuál es su situación sentimental en la actualidad tras las constantes interrogantes de sus seguidores.

La conductora de televisión llamó la atención de todos al compartir en sus historias de Instagram una serie de imágenes con frases románticas y videos que dejaban entrever que por fin habría logrado encontrar un nuevo amor tras su duelo por la muerte de su esposo Javier Carmona.

Ante las constantes especulaciones, Tula Rodríguez decidió ponerle fin a todo ello y aseguró que es "falso que esté saliendo con alguien".

"No, por favor no me pongan novios, no estoy enamorada, es falso que esté saliendo con alguien, tampoco estoy buscando pareja, no hay nadie que me quite el sueño aún no. Si llegara alguien a mi vida, bienvenido sea, tampoco estoy buscando a nadie", remarcó asegurando que no cierra las 'puertas de su corazoncito".