Magaly Medina impacta al mostrarse sensible en conocido Camposanto: "Al cielo"

Tal parece que Magaly Medina decidió dejar por un momento su rol como conductora de espectáculos y enfocar toda su energía en un evento familiar, donde no pudo evitar mostrarse sensible: Apareció en un conocido Camposanto.

La conductora de 'Magaly TV, La Firme' ha demostrado siempre ser una mujer bastante fuerte ante el público; sin embargo, cuando se trata de su familia, no hay nada que pueda evitar que se muestre vulnerable. Esta vez, la periodista se dejó ver junto a su madre en el cementerio 'Jardines de la Paz', donde se encuentra descansado el cuerpo de su padre Luis Medina Carpio desde el 2023.

Es así que a través de un corto video, la 'Urraca' compartió su visita al Camposanto ubicado en el distrito de La Molina, explicando que este último 4 de marzo, su progenitor hubiera cumplido 95 años, por lo que decidió ir con su madre a acompañarlo y dejarle flores.

"Hoy es 4 de marzo y mi papi cumpliría 95 años. Así que hemos venido con mi mamá a saludarlo", se le escucha decir a Medina.

Asimismo, agregó un tierno mensaje al video compartido: "Feliz cumpleaños papá. Besos al cielo". Incluso mostró a su madre en otra fotografía, donde resaltó lo siguiente: "Mi mami visitando a quien fuera su compañero por 60 años".

Hace algunas semanas, Magaly Medina se hizo presente en el evento de una importante marca, donde incluso se animó a tomarse fotografías con algunos de sus seguidores. Y aunque todo parecía muy tranquilo, las cámaras de los diferentes programas de espectáculos no perdieron la oportunidad de abordar a la periodista para cuestionarle respecto a los comentarios que lanzó Janet Barboza sobre su persona.

Es así que en respuesta, la 'Urraca' no dudó en arremeter contra la popular 'Rulitos' de una manera bastante contundente: "Yo no hablo con bagres. Hay gente a la que yo no le contesto, anoche he dicho que los bagres de acequia se mechan con los bagres de acequia y yo no lo soy. Yo escojo a mis enemigos, sorry", dijo para 'Todo Se Filtra'.

Pese a que Magaly Medina suele mostrarse muy dura en pantallas, esta vez dejó de lado tal apariencia y compartió un video, donde aparece junto a su madre visitando el cuerpo de su padre en un conocido Camposanto ubicado en La Molina.