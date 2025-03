Samahara Lobatón niega vigilar a Bryan Torres tras presuntos chats de infidelidad: "No soy guachimana"

Samahara Lobatón vuelve a dar que hablar. Esta vez, la influencer peruana negó tajantemente ser "la guachimana" de su actual pareja y padre de su segunda hija, Bryan Torres, pese a que ha sido vista acompañándolo en todos sus shows. Esto ocurrió luego de la difusión de una serie de chats en los que, presuntamente, el salsero le sería infiel con otras mujeres.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora tuvo una extendida conversación con Samahara Lobatón, donde le cuestionó el hecho de acompañar recurrentemente a Bryan Torres en sus eventos. Y es que las imágenes dejan entrever que la influencer estaría vigilando al salsero en todo momento.

En respuesta, la primera hija de Abel Lobatón descartó totalmente dicha situación, afirmando que siempre ha estado presente en los shows del cantante, pero que nunca las cámaras de televisión llegaron a captarla.

"No estoy como guachimana, estoy acompañado a Bryan a sus eventos, siempre lo he hecho nunca me han grabado", dijo en un primer momento.