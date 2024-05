Magaly Medina le dice DESPECHADA a Macarena Vélez por usar regalo de Said Palao: "Tiene ganas de fastidiar"

28/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unos días, Macarena Vélez dejó boquiabiertos a todos sus seguidores al revelar en 'América Hoy' que aún conserva una cadena de oro que le regaló Said Palao cuando mantenían una relación amorosa.

Estas declaraciones indignaron a Magaly Medina y cuestionó a la exchica reality por seguir usando un regalo que le dio una expareja que está a punto de casarse con otra. Recordemos que el modelo está en plenos preparativos para su boda con Alejandra Baigorria.

Arremete contra Macarena Vélez

La 'Urraca' no dudó en criticar duramente el hecho de que la modelo siguiera usando el collar que le regaló Said, e incluso el de su expareja Rafael.

"Lleva los dos colgados, a todos los ex los lleva colgados del cuello. Pero a mí me parece, ahí en el concierto por ejemplo, estás sin el colgajo ese, estás sin la cadena, entonces yo digo, tanto quieres eso que lo llevas a todos lados, pero solo lo llevó para la entrevista en 'América Hoy' donde ella dijo, bueno esto. Casualmente, la pregunta, ¿quién te lo regaló?, de Said", cuestionó la popular 'urraca'.

Magaly resaltó la incongruencia de Macarena al seguir utilizando un regalo de su expareja, especialmente considerando que dicho ex está próximo a casarse con otra persona y han hecho público su compromiso.

"Pero ella con ganas, esa es como la ex, esa ex despechada, que con ganas de fastidiar, miren porque esto me lo regaló en lo más valioso que yo tengo. Te lo guardas, vas y dices, si el regalo más valioso que tengo es esta cadena que tengo acá. Pero ya no le das ese toque de, 'ay es que me lo regaló Said'. ¿Y cómo defiende su postura cuando estuvo en el concierto?", agregó la periodista.

Macarena se defiende de críticas

Este 27 de mayo, en conversación con el reportero de un conocido programa de espectáculos, Vélez decidió hablar con total sinceridad y negar haber enviado una indirecta la futura esposa de su ex, pues solo se luce la joya debido a que ella lo eligió en su momento y le gustó.

"Una cadena que me haya dado a mí... no tiene sentimiento, no tiene nada porque es algo como que yo, realmente, en su momento lo dije, yo elegí el dije y si es un regalo de un pasado no tiene nada qué ver porque esa persona me enseñó, crecí, aprendí, pero no quiere decir que decida mi futuro", señaló.

Como se mencionó, Magaly Medina despotricó contra Macarena Vélez tras revelar que todavía sigue usando la cadena de oro que le regaló Said Palao.