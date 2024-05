¿Enemigas? Andrea Llosa enfrenta a Magaly Medina tras pelea con Ely Yutronic: "Su 'business' es hablar mal de todos"

Recientemente, Magaly Medina desató una ola de críticas por su cruce de palabras con Ely Yutronic, con quien se vio enfrentada luego de emitir un reportaje donde mostraba su pasado como anfitriona y modelo.

Estas imágenes indignaron a la periodista y se generó un fuerte intercambio de palabras entre ambas, en el cual también intervino Pamela Vértiz, quien no dudó en salir en defensa de su colega. Sin embargo, esta no es la primera vez que la 'Urraca' protagoniza una polémica de este tipo con algunos personajes de ATV, por lo que Andrea Llosa, figura de la mencionada casa televisiva también se pronunció al respectó y arremetió contra la pelirroja.

Durante una conversación con Fernando Díaz, Andrea Llosa fue consultada sobre los roces con Magaly Medina, con quien supuestamente existe una enemistad, pese a que ambas son figuras del ATV.

La periodista indicó que la popular 'Urraca' le gusta hablar mal de todos porque ese es su trabajo: "No voy a responder de una manera diplomática porque la verdad no me interesa, pero ella tiene un programa de televisión y si le da la gana habla mal de la gente, le encanta hablar mal de todo el mundo. Es parte del business que tiene".

La conductora de TV, Ely Yutronic, brindó una entrevista para el programa 'Día D' donde recordó su etapa como reportera en difíciles coberturas como los inicios de la pandemia del COVID y las protestas durante el gobierno de Pedro Castillo.