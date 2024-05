Macarena Vélez protagoniza apasionados besos con misterioso galán, pero termina en el piso ¿Estaba ebria?

Macarena Vélez se divirtió de lo lindo en el concierto de Sebastián Yatra, en el cual se lució junto a un misterioso hombre. Luego del evento, la exchica reality fue captada besándose con este galán sin imaginar que pasaría tremendo roche al protagonizar una terrible caída.

Un conocido programa de espectáculos difundió las imágenes de la noche loca que vivió la modelo y se dejó entrever que habría estado pasada de copas. En el video se puede ver cómo Macarena Vélez camina con un acompañante; sin embargo, pierde el equilibrio y se cae.

Asimismo, en redes sociales muchos usuarios comentaron sobre ello: "Macarena Vélez chapa y de ahí se va de muelas! El hígado de la amiga tioctan ya pide jubilación anticipada", se mencionó en Twitter.

La exintegrante del desaparecido 'Combate' estuvo como invitada en 'América Hoy' e impactó al revelar que aún guarda un regalo de una expareja. Todo empezó cuando en el programa se estaba comentando sobre los lujosos regalos que reciben los famosos.

Por ello, la conductora Janet Barboza aprovechó la ocasión para preguntarle a Vélez sobre el regalo más caro que ha recibido. Sin titubear, Macarena reveló que es la cadena de oro que llevaba puesta. Lo que sorprendió a todos fue que mencionó que dicho regalo fue de su expareja Said Palao, quien está próximo a casarse con Alejandra Baigorria.