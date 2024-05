¿Enfrentadas? Karla Tarazona responde ante TikToks que lanzó Pamela Franco con supuestas indirectas

27/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco nuevamente está en medio de la polémica por la serie de indirectas que estaría mandando en redes sociales. La cumbiambera ha sido expuesta lanzando sus tremendos dardos al padre de su hija, mediante lo TikTok que ha publicado recientemente.

De acuerdo a un informe emitido por el programa 'Todo se filtra', la cantante viene usando su cuenta de TikTok para cantar temas de despecho, donde asegura que quisiera retroceder el tiempo para no haber conocido a la persona que le rompió el corazón.

¿Qué dijo Karla Tarazona?

Según el programa de Metiche, la cumbiambera habría lanzado 4 videos en menos de cuatro horas, por lo que acudieron hasta el set de Préndete para preguntarle a Karla Tarazona qué pensaba de la situación.

"No sé de qué me estás hablando, no veo mucho TikTok ni redes", dijo la conductora.

Además, descartó estarle mandando indirectas a Pamela Franco. "Ya tengo 41 años, esto de mandar indirectas... es más casi ni subo tiktoks, solo a Instagram subo cosas importantes. Lo que hagan los demás no me interesa, creo que no hay nada más bonito como vivir cada uno su propia vida ", acotó Karla Tarazona.

Pamela Franco se pronuncia

Fue Magaly Medina quien evidenció que el cantante de cumbia frecuentaba a Karla Tarazona y, dejó entrever que el amor estaría renaciendo entre ellos al notar que se quedaría a dormir en la casa de la conductora de TV. Cabe mencionar que, actualmente, ambos son compañeros que conducción de un programa de Panamericana.

Por ello, Pamela Franco no dudó en manifestar su opinión y aclaró que ella no permitiría que su expareja se quede a pasar la noche en su casa.

"Quiero aclarar algo, que desde que nos separamos, mi ex nunca se ha quedado a dormir en mi casa. Definitivamente que para mí no estaría bien , creo que se podría dar si ocurre una emergencia con mi hija, pero hasta ahora no se ha dado", expresó al inicio en conversación con Expreso.

Mencionó que solo mantienen una relación de padres y suelen hablar de su pequeña. Lo que sí es que le permite pasar tiempo con la menor sin ponerle restricciones. "Solo de padres, nada más. Hablamos lo preciso, él va a la casa a visitar a nuestra hijita sin restricciones", acotó.

Sin lugar a dudas, Pamela Franco y Karla Tarazona se han visto enfrentadas indirectamente por su expareja.