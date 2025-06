Piura: Disparan a perro frente a dos niños, padre exige justicia por crueldad animal

Un nuevo caso de crueldad animal ha causado conmoción en la región Piura. El pasado fin de semana, un perro doméstico de nombre Jacinto fue abatido por un disparo de perdigón mientras se encontraba junto a dos menores de edad en el centro poblado Los Ejidos de Huán de La Mariposa.

Según la denuncia policial, el presunto autor del ataque fue un vecino identificado como José Luis L. R., quien habría disparado desde el tercer piso de su vivienda. Roberto Arturo Peralta Vite, padre de los menores y dueño del animal, relató que se encontraba limpiando un terreno de propiedad de su hermana, acompañado por sus hijos de 8 y 10 años y sus tres mascotas.

Durante esta labor, procedió a quemar parte de la maleza acumulada. Fue en ese momento que José Luis L. R. le increpó por el humo generado y lo amenazó con llamar a la Policía si no detenía la quema.

"Yo accedí a apagar el fuego y me retiré. Cuando fui a buscar a mi mascota me di cuenta de que Jacinto no podía levantarse. No ladraba ni mostraba señales de agresividad. Solo estaba con los niños", expresó Peralta.