¡No lo olvida! Macarena Vélez revela que conserva un VALIOSO regalo de Said Palao ¿Cuál es?

Para nadie es un secreto que Macarena Vélez y Said Palao mantuvieron una relación sentimental hace algunos años. Por ello, en varias oportunidades la exchica reality ha sido consultada sobre el noviazgo que tiene ahora con Alejandra Baigorria.

Por ello, en la reciente edición de 'América Hoy', la exintegrante de 'Combate' estuvo como invitada y sorprendió a todos al revelar que todavía conserva un costoso regalo que le obsequió el modelo en su momento.

Todo empezó cuando en el programa se estaba comentando sobre los lujosos regalos que reciben los famosos. Por ello, la conductora Janet Barboza aprovechó la ocasión para preguntarle a Vélez sobre el regalo más caro que ha recibido. Sin titubear, Macarena reveló que es la cadena de oro que llevaba puesta. Lo que sorprendió a todos fue que mencionó que dicho regalo fue de su expareja Said Palao, quien está próximo a casarse con Alejandra Baigorria.