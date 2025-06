Alfonso Barco fue presentado como jugador de Emelec y será compañero de Christian Cueva

Emelec quiere salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones de la LigaPro de Ecuador por lo que ha realizado una serie de fichajes para conformar un equipo competitivo. Por ejemplo, Christian Cueva fue anunciado con bombos y platillos en los últimos días y hasta ya hizo su debut con la camiseta del equipo eléctrico.

En esa misma línea, las redes sociales del elenco de Guayaquil anunciaron una nueva incorporación peruana a sus filas. Se trata de Alfonso Barco, exjugador de Defensor Sporting de Uruguay que ahora será compañero de 'Aladino'.

Como se sabe, las negociaciones entre ambas partes se dieron desde hace varios días y ellas también tuvo que ver Universitario. El elenco crema aún era dueño del pase de Alfonso Barco por lo que ambos tuvieron que llegar a un acuerdo para finiquitar el vínculo contractual que los unía.

En medio de una gran expectativa, Alfonso Barco aterrizó en Guayaquil para luego ser abordado por la prensa deportiva de ese país. En ese sentido, el volante nacional se mostró muy emocionado por llegar a uno de los grandes de Ecuador que no atraviesa por un buen momento deportivo.

Justamente, el mediocampista aseguró que su única consigna para aceptar la propuesta del cuadro eléctrico fue para ayudarlo a salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

"Vengo a Guayaquil con la convicción de revertir la situación que Emelec no amerita. Emelec es un equipo muy grande, el cual no merece estar en esta situación, así que buscaré ayudar al equipo en lo que me toque", indicó.