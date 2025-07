Antonio Pavón confirmó infidelidad a Sheyla Rojas: "Fue una noche de pasión"

Este domingo el extorero, Antonio Pavón, fue el nuevo protagonista de 'El Valor de la verdad' al sentarse nuevamente en el temido sillón rojo.

El también exchico reality llegó acompañado por su pareja Joi Sánchez y sus amigos Carlos 'Tomate' Barraza y Hans Caiazza, quienes fueron testigos de sus revelaciones respecto a sus romances, especialmente sobre una infidelidad a Sheyla Rojas.

La noche comenzó fuerte con la primera pregunta realizada por el conductor Beto Ortíz, "¿Le fuiste infiel a Sheyla Rojas con Andrea San Martín?". A lo que Pavón confirmó lo ocurrido y brindó más detalles explicando que sucedió al inicio de su relación amorosa.

El español recordó que sucedió en Colán cuando él fue a animar un evento y Andrea San Martín iba a modelar. Señaló que le pareció muy hermosa y comenzaron una conversación que los llevó a una discoteca.

Pavón contó que, en aquel entonces, consideraba que la relación no era formal pues él se encontraba en su etapa de 'picaflor' por apenas haber llegado al Perú.

"Para mí no era algo formal todavía, andaba de picaflor. Yo recuerdo que recién había llegado a Perú, todas me parecían guapas. Conocí a Sheyla y a la par tenía mis eventos, mis salidas", recordó.

El extorero no dudó en calificar su encuentro con Andrea San Martín como 'una noche de pasión', pues se quedaron luego de la fiesta y decidieron pasar la noche juntos.

"Eso quedó en nada, fue una noche divertida. Fue una noche loca, fue divertido. Nos quedamos después de la fiesta y me parecía una chica muy bonita y guapa y lógicamente había una atracción, una noche de pasión", explicó.

El ex de Sheyla Rojas dejó claro que, aunque el encuentro ocurrió, no marcó el rumbo de su relación con la modelo y conductora de televisión. Según dio a conocer, fue un hecho aislado y pese al "desliz" continuó su relación durante un tiempo.

"Con Andrea no pasó nada más, todo quedó ahí. Yo estaba comenzando a salir con Sheyla y no había una relación firme en ese momento. Fue simplemente un desliz, algo que ocurrió una vez y no pasó a mayores", reiteró.