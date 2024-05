¿Serán padres? Patricio Parodi habla sobre sus planes de tener hijos con Luciana Fuster

Patricio Parodi ha abierto su corazón para revelar sus deseos de formar una familia junto a Luciana Fuster. En una reciente entrevista, el conocido influencer y participante del reality 'Esto es guerra' compartió cómo él y su pareja han estado considerando la posibilidad de tener hijos.

La pareja, que lleva más de dos años juntos, ha demostrado que su amor es resistente a pesar de los obstáculos que enfrentan. La distancia, en particular, ha sido un desafío, ya que Luciana Fuster ha estado cumpliendo con sus compromisos como Miss Grand International, incluso viviendo en Tailandia por un tiempo.

Recordemos que ambos se conocieron por primera vez en 'Esto es guerra' en 2015. En ese momento, Luciana, con solo 17 años, ganó 'Esto es guerra Teen' y pasó a ser una competidora regular en el programa.

Un año después, Patricio Parodi y Sheyla Rojas terminaron su relación. Poco después, se vio a 'Pato' salir de una discoteca del sur junto a Luciana Fuster, aunque no fue hasta el 2021 que la pareja hizo pública su relación.

La noticia sobre los planes de paternidad de Patricio Parodi y Luciana Fuster salió a la luz cuando el chico reality fue preguntado sobre cómo se veía en el futuro con su pareja, la actual Miss Grand International. Ambos están alineados en sus deseos de tener hijos, incluso discutiendo preferencias sobre el género de los mismos.

"A mí me gustaría tener 2 y a ella le gustaría tener primero la mujercita y yo quiero el varoncito", comentó Patricio Parodi a El Popular.

Según Patricio Parodi, la fortaleza de su relación es lo que les permite contemplar un futuro juntos, incluida la formación de una familia. Han mantenido una actitud de tomar las cosas paso a paso, pero no esconden su deseo de tener descendencia.

"Estamos pasando por un momento muy lindo y no solamente ahora sino hace 2 años y 5 meses, desde que empezamos a salir. Estamos super contentos, vivimos nuestro momento, vamos paso a paso, no queremos saltarnos etapas. (...) Mucha gente dijo 'la distancia los va a separar' y no fue así", afirmó el chico reality.