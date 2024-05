Paolo Guerrero: ¿Cuál fue la pregunta del reportero de Magaly que DESQUICIÓ al futbolista?

Paolo Guerrero tuvo un fuerte encuentro con los reporteros de Magaly Medina, con quienes discutió en una cafetería de San Isidro. Según contó la 'Urraca', el futbolista se molestó cuando le preguntaron sobre un tema específico, indicando que los hombres de prensa le faltaron el respeto a él y a su novia.

Todo empezó cuando los 'chacales' de Magaly se encontraron a Paolo Guerrero en una cafetería de la avenida Conquistadores, en San Isidro, por lo que decidieron abordarlo para hacerle consultas sobre el posible embarazo de Ana Paula Consorte, lo cual nunca fue confirmado o desmentido por el futbolista.

Al no tener respuesta, los periodistas pasaron a una siguiente consulta que hizo explotar al delantero de la UCV. El urraco de Magaly le preguntó al futbolista sobre las imágenes en las que se vio a Ana Paula llorando en un hotel poco antes de volver a Brasil en el mes de febrero.

Cuando todo parecía haber quedado en un malentendido, los reporteros retornaron a la cafetería y a los pocos segundos Paolo Guerrero apareció con una cara se evidente molestia e ira. El futbolista no midió sus palabras y encaró duramente al hombre de prensa, acusándolo de haberle faltado el respeto.

"¿Eres cag*n, no, después te pegan. No me grabes, encima comienzas a decir 'lo de Ana Paula no sé qué' y te cagas de risa, malcriado", dijo Paolo.

"Te ríes encima, te he visto cuando has entrado y todo el mundo ha visto , no te hagas el loco. A mí no me faltes el respeto háblame de fútbol y lo que quieras, todo bien", agregó.