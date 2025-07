07/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El último miércoles, el chef Giacomo Bocchio desató el escándalo con unas declaraciones que dejaron a más de uno con la boca abierta. Afirmó que "un líder no puede ser gordo" y, como era de esperarse, las redes estallaron. Días después, y tras una lluvia de críticas que le cayó encima, el recordado jurado de El gran chef famosos tuvo que pedir perdón.

¿Qué dijo Giacomo Bocchio?

El 2 de julio, Giacomo Bocchio subió un video a su canal de YouTube. La idea era enseñar a preparar su postre favorito, pero el chef se desvió del tema y soltó la frase bomba: "Nunca he visto a mi madre subida de peso, ella siempre se ha cuidado".

Y de ahí, lanzó lo que nadie esperaba: "Siempre he pensado que un jefe puede ser gordo, pero un líder no puede ser gordo, porque un líder tiene que motivar".

Para rematar, el chef sentenció: "Si no puedes controlar lo que comes, difícil que puedas controlar otros aspectos de tu vida. Es duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Si la verdad ofende, ya no es culpa de nosotros".

La gente no demoró en reaccionar, y las redes sociales estallaron. El comentario de Giacomo Bocchio fue el tema de conversación en todas partes, generando un debate que nadie vio venir.

Giacomo Bocchio se rectifica

Después de que se armara el escándalo, Giacomo Bocchio no tuvo más remedio que salir a calmar las aguas. El sábado 5 de julio, el chef publicó un comunicado en sus redes sociales donde, para sorpresa de muchos, ofreció disculpas.

"Amigos, en mi programa del 2 de julio en mi canal de YouTube hice unos comentarios en relación al sobrepeso y el liderazgo que lamento. Pido perdón a quienes ofendí", escribió.

Giacomo Bocchio también intentó explicar el porqué de sus palabras, asegurando que su intención era hablar de disciplina y fuerza de voluntad para cuidar la salud.

"Mi intención era enfocarme en la disciplina y la fuerza de voluntad necesarias para cuidar la salud. Yo también estoy en esa lucha. No pretendía atacar a nadie, sino despertar conciencias", afirmó.

Además, para cerrar el capítulo, el chef decidió eliminar la parte del video que causó todo el lío, con la idea de que se mantuviera "la esencia de lo que quería comunicar: el cuidado amoroso de una mamá por la salud de su familia".

¡Y así, el drama del chef Giacomo Bocchio nos dejó claro que hasta las palabras más sueltas pueden generar un terremoto! Lo importante es que, después de un buen remezón, Giacomo Bocchio dio un paso atrás ofreciendo disculpas.

El chef Giacomo Bocchio no pasó desapercibido con sus palabras, y la ola de reacciones fue tal que lo llevó a ofrecer disculpas públicas. Sus declaraciones sobre el sobrepeso encendieron el debate en redes sociales, y por eso optó por dar marcha atrás y eliminar el fragmento polémico del video.