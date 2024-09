Magaly se solidariza con Farfán y manda REFLEXIVO mensaje tras denuncia contra su primo

Magaly Medina vuelve a sorprender a todos al no dudar en dejar de lado los problemas legales que tiene contra el exfutbolista Jefferson Farfán para solidarizarse con él por el reciente escándalo que vive su familia por la denuncia contra su primo Cristian Antonio Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri'.

En la última edición de su programa 'Magaly Medina TV: La Firme', la conductora dio a conocer que le llegó una notificación de la defensa legal de la 'Foquita' para que la justicia peruana la mande nuevamente a la cárcel.

Sin embargo, a pesar de dicho anuncio, Medina optó por "no darle el vuelto" porque siente tristeza por la complicada situación que vive el exjugador de Alianza Lima tras revelarse detalles de la denuncia de viol*ción contra 'Cri Cri', primo por parte de la familia de su madre.

"Podría ser totalmente vengativa y un poco no entristecerme de las circunstancias difíciles que él y su familia están atravesando. Yo tengo toda la documentación acá, pero he decidido no utilizarla porque no vamos a revictimizar a una víctima de viol*ción", sostuvo la popular 'Urraca'.