¡INDIGNANTE! Roban en casa de popular cantante folclórica cuando realizaba actividad social en Puno

23/09/2024

Criminalidad sin límites. Una popular cantante folclórica en Puno denunció ser víctima de un asalto ocurrido en su casa. Mientras ella realizaba una presentación en un evento social, malhechores ingresaron a su domicilio para sustraer sus pertenencias. Incluso, su hermano, quien era el único presente en su hogar, resultó agraviado por parte de los sujetos.

Artista folclórica denuncia robo en su casa

La cantante Delia Huanca mencionó que, pese a contar con cámaras de seguridad en su domicilio, los criminales se llevaron todos sus productos de valor, incluidos los artefactos tecnológicos de videovigilancia. Asimismo, reveló que el desafortunado hecho ocurrió durante la noche, cuando ella se encontraba laborando en una actividad social.

"Nunca le hemos hecho daño a nadie. Yo estaba trabajando y han entrado a robar en toda la casa. Se lo han llevado todo, todas mis cosas de valor. Me han dicho que pasó a las 7:00 de la noche, mientras estaba trabajando, todo lo han dejado regado [...] Han rebuscado todo", mencionó muy afectada.

Asimismo, confesó que esta no es la primera vez que sufre un agravio de este tipo. Huanca siente que, debido a su presencia en la escena musical, está en la mira de los criminales. " Ya no habían asaltado antes , pero no dije nada, estábamos bien amenazados, pero ya se salió de control", comentó entre lágrimas.

"Nunca me imaginé esto, nunca tuve problemas con nadie [...] La casa no estaba sola, estaba mi hermanito, ellos ha buscado por todos los pisos de la casa, inclusive han volteado los colchones y cada cajón lo han sacado. Todo se llevaron, hay cables que han dejado cortados, solo dejaron ropa", expresó angustiada.

Por tal motivo, pidió a las autoridades correspondientes que investiguen el caso. Por lo pronto, la cantante denunció ante la Policía Nacional del Perú lo ocurrido, a fin de que puedan ubicar a los delincuentes, evitando que una situación similar tenga lugar nuevamente en su domicilio.

Crímenes en Puno atemorizan a pobladores

En junio, los ciudadanos de esta parte del Perú encontraron el cuerpo sin vida del conductor de un volquete. Su deceso había sido producto de un asalto a manos de malhechores, quienes decidieron cometer un espeluznante crimen para salirse con la suya: enterraron al hombre con su propia carga.

Tras desaparecer por varias horas, sus familiares y compañeros emprendieron su búsqueda. Por lo que, en una escena muy terrorífica, encontraron los restos del chofer, específicamente en la vía de Alto Puno.

