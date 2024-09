Mamá de Milett Figueroa protagoniza FUERTE DISCUSIÓN con Janet Barboza: "¡No bajes tu nivel!"

Acalorado momento. Luego de que Janet Barboza criticara la participación de Milett Figueroa como jurado de canto, su madre, Martha Valcárcel, no dudó en defenderla. Durante el intercambio de palabras, la tensión se volvió muy alta, al punto de terminar en una fuerte discusión.

Durante la última emisión de 'América Hoy', la popular 'Doña Martita' se contactó por llamada telefónica con el magazine. En dicho momento, ella fue abordada por la participación de Milett en el programa 'Cantando 2024', en donde desempeñará el rol de jueza.

Sin embargo, la conversación se tornó un tanto incómoda tras la intervención de Janet Barboza. La 'Rulitos' se refirió a las críticas que había recibido Figueroa por parte de la prensa argentina, tras su debut como jurado. Esto no le sentó nada bien a Martha, quien rápidamente respondió.

"Eso lo dices tú o lo dicen las personas que no le caen simpática. Pero que no tiene simpatía...¡Toda Argentina está feliz con ella! Todas las opiniones de los grandes medios argentinos son positivas. Solo es un programa que no la quieren. No lo entiendo ni me interesa".