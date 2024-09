¡MOLESTO! 'Choca' Mandros tras polémico AUDIO donde 'Chibolín' lo menciona: "Jamás ensuciaré mi chamba"

No se guardó nada. 'Choca' Mandros decidió pronunciarse respecto a un audio viral en donde Andrés Hurtado 'Chibolín' y Alfredo Benavides mencionan su nombre. El popular conductor de televisión aclaró que ese clip, además de ser antiguo, formó parte de una broma entre los humoristas.

Fiel a su estilo, el también productor televisivo aprovechó las cámaras de su canal para comentar sobre aquella polémica situación en la que se vio involucrado. Esto luego que 'Chibolín' y 'El Gordo Benavides' lo mencionaran, indicando que él " está arreglado desde que es reportero ", en referencia a un presunto favor que iba a realizar para ellos.

Por tal motivo, 'Choca' conversó con 'América Espectáculos' , expresando su fastidio por la difusión masiva del clip. En esa línea, aseguró que fue una broma hecha en el año 2018, la cual formó parte de una promoción para el circo del 'Niño Alfredito'. Además, aseguró que su incomodidad se debe por la actual situación legal que afronta Hurtado.

"Sí me indigna que ahora pongan ese video en este contexto, cuando el señor Andrés Hurtado tiene casos mucho más graves. Ahora que vengan a sacarlo me molesta. Yo soy de las personas que cuando se meten con tu familia o con tu trabajo, me desconozco", mencionó muy fastidiado.