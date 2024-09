¡SORPRESIVO! Marcelo Tinelli, pareja de Milett Figueroa, anunció la llegada de su nuevo hijo

¡Paren todo! El controvertido conductor de la televisión argentina, Marcelo Tinelli, anunció por todo lo alto la llegada de su nuevo hijo. El novio de Milett Figueroa sorprendió a todos sus fanáticos, luego de revelar que su hogar contará con la presencia de un pequeñito integrante.

A días de iniciar el formato Cantando 2024, el presentador argentino causó asombro entre sus seguidores. En pleno noviazgo con Milett Figueroa, Marcelo Tinelli confirmó la pronta llegada de un nuevo integrante que se sumará a su numerosa familia.

El comunicador comentó que su nuevo hijo ya se encontraba en su casa. Es importante recordar que ya es papá de 5 hijos, los cuales son: Lolo con Guillermina Valdés, de Francisco y Juanita con Paula Robles, y de Candelaria y Micaela con Soledad Aquino.

A través de sus redes sociales, compartió una historia de Instagram en el que hizo el anuncio inesperado. En tal sentido, Tinelli compartió la foto de una camita y dos platos, los cuales serían para un nuevo perrito, revelando que adoptó a una mascota. "Acá en casa está todo preparado", escribió.

Marcelo Tinelli presenta a su 'nuevo hijo'.

El popular programa de talentos 'Cantando', el cual Marcelo Tinelli condujo por muchos años, volverá a las pantallas de la televisión argentina. Por tal motivo, se están confirmando algunos detalles de lo que será la nueva temporada del reality.

Por el momento, se supo que el jurado estará conformado por Marcelo Polino, Flavio Mendoza, Nacha Guevara y Milett Figueroa. Este último nombre causó gran controversia en redes sociales, debido a que muchos consideraron que la modelo peruana no tenía la experiencia suficiente para asumir el rol de jueza en un programa de canto.

"No me podría sostener tantos años en la televisión si no manejara las críticas o si me sintiera molesta", mencionó Milett respecto a los cuestionamientos en su contra. Asimismo, aseguró que esta "es una oportunidad muy hermosa", por lo que están ultimando detalles para el debut oficial