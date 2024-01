Marcelo Tinelli revela detalles de su intimidad con Milett Figueroa: "Es una bomba desnuda"

Marcelo Tinelli dejó sorprendido a más de uno en su programa 'Bailando 2023', el 16 de enero, cuando decidió revelar algunos detalles sobre cómo es su intimidad al lado de su pareja, la modelo peruana, Milett Figueroa.

El popular 'Cabezón' dio la bienvenida a la exchica reality como invitada de 'Streaming Bailando', ya que había sido retirada del programa debido a problemas con su salud por una grave lesión.

Nuestra compatriota se mostró muy emocionada por formar nuevamente parte del show y sentir el cariño de todos sus seguidores argentinos. Sin embargo, pronto su rostro cambió a uno más tímido cuando Tinelli realizó un peculiar comentario.

"Hoy como la vi en la mañana está para desfilar", expresó el argentino, haciendo que el periodista Ángel de Brito le preguntara más detalles sobre cómo había visto a Milett al despertar.

"Estábamos en casa y dormimos juntos. Cuando se levantó, se vistió y le dije: 'qué linda estás'. (¿Cómo duermen?) Yo cierro los ojos y me duermo, ella también. Pero yo duermo en remera y con un boxer, siempre, no puedo dormir desnudo. Ella... con remera y una bombacha abajo. Me acordé ahora porque tenía calor", comentó haciendo el gesto de darse aire tratando de calmar 'el fuego' que sentía en ese momento al recordar la escena que vio en la mañana.