Milett Figueroa amenaza a dos bailarinas trans para que no se acerquen a Tinelli: "Te revuelco de los pelos"

17/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa está nuevamente envuelta en polémica pues en una de las últimas galas de Bailando 2023, programa que conduce su novio Marcelo Tinelli, la modelo habría amenazado a dos bailarinas transexuales para que no se acerquen al presentador de televisión.

Todo sucedió cuando las dos chicas transgénero, conocidas como Sol 1 y Sol 2, superaron la noche de eliminación. En ese momento Marcelo Tinelli interactuó con los participantes alabando el cambio de look de Sol 1, para que enseguida bromee con sol 2. "Acá están mis chicas, Sol 1 y Sol 2", expresó.

Enseguida, el presentador elogió el cambio de look de Sol 1, mientras Sol 2 decía que me encanta el cambio de look de su mujer, pues cómo se sabe ambas bailarinas son pareja. Sol 2 le dijo a Tinelli "¿No me quieres peinar vos?", a lo que él respondió "Te peino... pero te iba a decir una barbaridad, pero mejor no".

Rápidamente Tinelli se percató que ambas participantes tenían la mirada fija hacia arriba, donde estaba Milett y les preguntó el motivo; en ese momento ambas afirmaron que nuestra compatriota les había hecho una advertencia hace poco.

"¿Por qué la miran a Milett?", preguntó Tinelli. "Es que Milett nos prohíbe darte besos...", respondió Sol 2, causando sorpresa en todos. En respuesta a la acusación, Figueroa les exhortó desde la cabina de transmisión a no mentir y aclaró que simplemente les había pedido que se comportaran apropiadamente. "No mientan, que atrás les he dicho que se comporten", refutó.

Después de esto, Sol 1 admitió que no se trataba de una amenaza, sino de una aclaración, sin embargo, procedió a citar textualmente las palabras que Milett le habría dicho. "Me dijo 'Te besas a mi novio, y voy a tu casa y te revuelco de los pelos'".

Milett confiesa que Tinelli es el amor de su vida

La exchica reality dijo que se siente muy feliz al lado de su actual pareja, con quien ya lleva más de dos meses de relación y no desaprovecha la oportunidad de compartir con todos sus seguidores los mejores momentos que viven juntos durante su viaje a Punta del Este.

"Yo creo que en mi presente es el amor de mi vida. Sí, lo es, para los dos. Estamos muy alineados en el amor que tenemos el uno al otro y siento que nos cuidamos mucho, siento que él me cuida muchísimo, siento que amo estar con él, amo cuidarlo y disfruto todo. Estoy muy feliz", comentó.

Es así que Milett Figueroa está muy enamorada de Marcelo Tinelli, tanto así que presuntamente habría amenazados a dos bailarinas trans para que no se acerquen a su novio.