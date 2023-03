Mario Vargas Llosa cumple 87 años y lo festeja con Patricia Llosa

28/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Vargas Llosa está de cumpleaños. Hoy 28 de marzo está celebrando su onomástico número 87, y lo estaría festejando al lado de su exesposa Patricia Llosa.

La ruptura con Isabel Preysler lo atrajo de nuevo hacia su segundo amor, con quien estuvo casado por 50 años. Los rumores de una posible reconciliación se dieron tras el encuentro de ambos personajes en la boda de su nieta a principios de marzo.

¿Cuántas relaciones de pareja conocidas tuvo el Premio Nobel peruano?

Vargas Llosa ha sido uno de los escritores que ha tenido ciertos escándalos en su vida sentimental. Tal es el caso de su primer matrimonio con su tía Julia Urquidi, donde Mario se casó a los 19 años con ella, diez años mayor que él.

Cabe precisar que su primera esposa no era consanguíneamente su tía. Julia era hermana de Olga, tía política de Mario esposa de Luis Llosa, hermano de la madre del escritor Dora Llosa.

Esta relación duró 9 años. El segundo compromiso polémico del escritor fue con su prima Patricia Llosa, su matrimonio duró 50 años y tuvo 3 hijos: Álvaro, Gonzalo y Morgana. Su historia juntos terminó por una "traición" del Nobel al involucrarse con la socialité Isabel Preysler, exesposa de Julio Iglesias.

En el 2015, se dio a conocer mundialmente que Vargas Llosa había empezado una nueva relación con la madre de Enrique Iglesias, esta relación duró 7 años aproximadamente, ya que faltando pocos días para concluir el año 2022, se dio a conocer el rompimiento oficial de ambos.

Las presuntas razones del término de su relación se encontrarían en su reciente novela "Los vientos"; aunque el propio escritor lo desmentiría tiempo después tras el impacto de la novela.

"Ya me olvidé del nombre de aquella mujer por la que abandoné a Carmencita; volverá a mi memoria, sin duda, aunque, si no volviera, tampoco me importaría. Nunca la quise. Fue un enamoramiento violento y pasajero, una de esas locuras que revientan una vida. Por hacer lo que hice, mi vida se reventó y ya nunca más fui feliz", escribe en Los vientos.

Saludos por Twitter

Su hijo mayor, Álvaro Vargas Llosa, también escritor, lo saludó a través de su cuenta de Twitter con una dedicatoria en inglés y dos fotografías del literato en una playa. "Happy 87th Birthday", escribió.

Happy 87th Birthday🎂📖 pic.twitter.com/cFMxDDkLtw — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) March 28, 2023

Su hija menor Morgana Vargas publicó un post donde da entender que han celebrado la previa a su cumpleaños en el sur de Lima, en Paracas. "Feliz vida, papá. Aquí en uno de mis lugares favoritos en el mundo: el bello desierto de Paracas. Ayer nos comimos Conversación en La Catedral. MVLL87", refirió.

Feliz vida papá 🎉❤️

Aquí en uno de mis lugares favoritos en el mundo: el bello desierto de Paracas. Ayer nos comimos Conversación en La Catedral 😃 #MVLL87 pic.twitter.com/fzM2xgkt5C — Morgana Vargas Llosa (@morganavll) March 28, 2023

El club Universitario de Deportes también le hizo presente su saludo a través de su cuenta oficial de Twitter: "Figura ilustre de la Literatura Mundial. Hoy saludamos a Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura, integrante de la Academia Francesa e hincha del equipo más campeón del Perú. ¡Feliz cumpleaños, Don Mario!", se puede leer en su mensaje.

𝙁𝙄𝙂𝙐𝙍𝘼 𝙄𝙇𝙐𝙎𝙏𝙍𝙀 𝘿𝙀 𝙇𝘼 𝙇𝙄𝙏𝙀𝙍𝘼𝙏𝙐𝙍𝘼 𝙈𝙐𝙉𝘿𝙄𝘼𝙇 👏



Hoy saludamos a Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura, integrante de la Academia Francesa e hincha del equipo más campeón del Perú.



¡Feliz cumpleaños, Don Mario! 🙌#YDaleMario pic.twitter.com/U6WPyAwJqm — Universitario (@Universitario) March 28, 2023

El Ministerio de Cultura hizo presente su homenaje a través de un reconocimiento a la vasta obra del Nobel peruano y miembro de la Academia Francesa. "Hoy recordamos el nacimiento de Mario Vargas Llosa, máximo e inmortal exponente contemporáneo de las letras peruanas y del mundo. Sus obras han trascendido la literatura peruana, latinoamericana y universal, siendo reconocido como Premio Nobel y miembro de la Academia Francesa", se puede leer en su red social oficial.