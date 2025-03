Marisol asegura haber recibido mensaje de Dios y aconseja a Christian Cueva: "Me dijo que no te desvíes"

Marisol ha acaparado la atención de los medios tras la revelación de Pamela López en 'El valor de la verdad', donde confirmó que la artista tuvo un 'affaire' con Christian Cueva. Ahora, la cantante ha desatado polémica al revelar sus conversaciones privadas con el futbolista, donde no solo le brindó consejos, sino que también le aseguró que recibió un mensaje de Dios.

Un programa de espectáculos difundió el 13 de marzo una serie de mensajes intercambiados entre Marisol y Christian Cueva. En ellos, la cantante muestra preocupación por los problemas que atraviesa el futbolista y le comparte un mensaje que, según asegura, recibió directamente de Dios en sueños.

En las conversaciones, Christian Cueva le confiesa a la intérprete de 'La escobita' que está viviendo momentos difíciles y que viajará a Perú. Marisol, preocupada, le aconseja recurrir a la fe y mantenerse alejado del alcohol.

"Cris, ora mucho, pídele a Dios que te ayude, él me habló en mi sueño, solo fue una voz. No te olvides de Dios. Todos tus problemas tendrán solución, no te aflijas", expresa la cantante en uno de sus mensajes.