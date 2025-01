Josimar asegura que fue "el único artista" que cambió la salsa en Perú: "Duela a quien le duela"

26/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El conocido cantante peruano, Josimar Fidel, generó controversia en el mundo artístico no solo por analizar el estado actual de la salsa en el Perú, sino porque alegó ser la persona que permitió revolucionar este género musical en nuestro país "duela a quien le duela".

¿Josimar cambió la salsa en el Perú?

En una reciente entrevista, el artista Josimar dio a conocer su perspectiva sobre el panorama de la salsa en Perú y no dudó en aprovechar en comentar sobre la carrera de otros artistas nacionales de dicha industria musical.

A su vez, reiteró que no cambió la salsa en ritmo, pero sí el performance de los artistas en el género. Asimismo, resaltó los grandes avances que tuvo a lo largo de su trayectoria artística, como el ser el primer cantante en "tener un bus", haciendo que otros grupos y orquestas sigan sus pasos para dar un mejor show a sus seguidores.

"No hay una industria de salsa; lo que logré fue eso, que se tenga una industria. Se realizó que las orquestas de salsa tengan un buen show, que inviertan en ellos mismos porque yo fui el único artista que cambió la salsa en Perú, así le duela a quien le duela. No cambié la salsa en ritmo, pero sí el performance. Yo fui el primer artista en tener un bus; luego me siguieron Zaperoko y Son Tentación", expresó a 'Expreso'.

¿Qué dijo Josimar sobre otros artistas?

Durante el diálogo, el cantante resaltó el esfuerzo de Daniela Darcourt para dejar en alto el nombre del país a nivel internacional gracias a su talento, esfuerzo, dedicación y especialmente, por su colaboración con el famoso salsero Tito Nieves.

Asimismo, lamentó que otros artistas "giren en un solo círculo y no salgan de ahí", perjudicando su carrera, ya que debería tener una mayor meta como la "internacionalización".

Josimar y la terrible pérdida que sufrió con María Fe Saldaña

En el 2024, en una entrevista con 'América Hoy', María Fe Saldaña confesó sumamente apenada que Josimar y ella tenían mucha ilusión por la llegada de su nuevo bebé, el quinto para el salero. Sin embargo, eso ya no será posible debido a que lo perdió.

Según su relato, su pérdida se habría debido a su enfrentamiento mediático con Yanira Cárdenas, exesposa del cantante.

"Todo este circo hizo que se me complique el embarazo y perdí al bebé (...) Esta situación (la que vivió con Yadira Cárdenas) de verdad me puso muy mal. Me estresé demasiado y todo se complicó", indicó.

De esta manera, el cantante Josimar generó polémica en la farándula y la industria musical tras afirmar que fue "el único artista" que cambió la salsa en Perú.