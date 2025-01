Marisol DEFIENDE su canción con Pamela López tras SHOW de Pamela Franco: "Al que le cae el guante"

20/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Fuerte y claro! La cantante de cumbia, Marisol, causó furor durante una de sus más recientes presentaciones. Luego de interpretar 'Dile que no', tema que cuenta con las voces de Leslie Shaw y Pamela López, indicó que su canción no hace alusión a nadie. Lo más llamativo es que, su pronunciamiento, ocurrió momentos después de que Pamela Franco se presentó en el mismo escenario.

Marisol defendió su tema con Pamela López

En el evento 'Duelo de Divas', la 'Faraona de la cumbia y la actual pareja de Christian Cueva compartirían el mismo estrado. La primera en presentarse fue la Franco, quien no evitó generar controversia en medio de su show. Tras sufrir algunos inconvenientes técnicos, dio a entender de que le parecía extraña aquella circunstancia.

Al finalizar, llegó el turno de Marisol, quien presentó ante su público el reciente tema 'Dile que no'. Sin embargo, llamó la atención el mensaje que emitió al terminar de cantar. En sus declaraciones, la cantante defendió dicha canción, asegurando que la compuso inspirada en experiencias personales, y no basándose en otras personas.

"Yo canto mis canciones por lo que a mí me ha pasado, ¡y sin alusión a nadie! Ahora, al que le cae el guante que se lo chante. Y el que quiera molestarse, que se moleste. Nada más", aseveró. A su vez, el animador avivó aún más el asunto, añadiendo: "están pensando que uno está al pendiente de ellos. ¡A nosotros su vida no nos interesa!"

¿Le respondió a Pamela Franco?

En ese mismo momento, la cantante de cumbia no dudó en seguir refiriéndose al controvertido tema. Ella indicó que las mujeres trabajadoras viven más ocupadas en el cuidado de los hijos y otros asuntos relacionados al ámbito familiar, sin prestarle atención a lo que puedan hacer o decir los demás.

"Hay muchas cosas que hacer en casa, ¿verdad? Como atender a los niños, como trabajar. Como levantarse 4 o 5 de la mañana (...), en vez de estar pensando en los demás, ¿no? Las mujeres que trabajamos de verdad no pensamos en la vida de los demás, sino en progresar", puntualizó.

Pamela Franco advirtió posible 'boicot' a su show

Un video compartido en redes muestra cómo el micrófono, mientras Pamela interpretaba 'Dile la verdad', dejó de funcionar. Sin ocultar su molestia, ella continuó cantando a cappella, mientras sus fanáticos la apoyaban coreando la letra.

"No sé que está pasando ah (...) Pero lo más bonito de todo es que no pueden apagar este bonito momento", manifestó ante su público.

Todo esto derivó a una serie de rumores sobre el verdadero "duelo de divas" que tuvieron Marisol y Pamela Franco. Por su parte, la 'Faraona' dejó en claro que su tema con Pamela López, Dile que no', no hace referencia a ninguna persona en particular.