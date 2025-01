Pamela López y la mamá de Christian Cueva tuvieron FUERTE DISCUSIÓN en el aeropuerto: "¡Basura enferma!"

17/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Cara a cara! Pamela López vivió momentos de suma tensión al encontrarse nada menos que con su exsuegra. La madre de Christian Cueva, Maqui Bravo, coincidió con ella en el aeropuerto de Trujillo, por lo que habría decidido confrontarla por los escándalos protagonizados a raíz de su separación con el futbolista.

Pamela López y mamá de Cueva se enfrentan

La 'reina de los marcianos' grabó el preciso momento en el que Maqui empezó a gritarle y lanzarle improperios, luego de que ellas, por coincidencia, llegaran a Trujillo tras abordar un mismo vuelo. De hecho, testigos del lugar también registraron la tensa situación de la que ambas mujeres fueron protagonistas.

En uno de sus videos, difundidos a través de un medio de farándula, se aprecia cómo la madre de 'Aladino' le dice que es mala por no dejarla ver a sus nietos, añadiendo a que se está juntando con gente cuestionable. Por su parte, la López también refutó lo dicho, remarcando que su exsuegro y el propio 'Cuevita' eran quienes frecuentaban a personas de mal vivir.

En otras imágenes compartidas por el influencer Ric La Torre, algunos testigos le sugieren a Pamela que no le responda a la señora Bravo, dado a que es una persona mayor. No obstante, ella aseguró que no le ha faltado el respeto, por lo que Maqui lanzó una infidencia que habría cometido su exnuera.

"¡Qué va a respetar! Si le pegó a su mamá y a su papá (...) Por eso es que nunca quería que fueras parte de esta familia" , se le oye decir a la mamá del pelotero, quien ofuscada terminó su discurso diciéndole que nadie la conoce, y que es "una basura enferma". "Gracias, en buena hora", respondió Pamela.

Pamela López denunció a su exsuegra tras discusión

Poco después de lo ocurrido, Pamela López decidió tomar acciones legales en contra de Maqui Bravo, asegurando de que fue víctima de hostigamiento y maltrato verbal. En su relato, la influencer indicó que ella se puso nerviosa por este episodio vergonzoso, en donde además de lanzarle frases hirientes, insinuó que su mamá se dedicaba a la brujería.

Además, indicó que este suceso le rememoró algunas ocasiones en las que Cueva y su familia "hacían lo que querían" con ella. Por tal motivo, consideró que la mejor manera de ponerle un alto a esto sería denunciando a sus agresores. "No se lo permitiré más", puntualizó.

