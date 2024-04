¡Más juntos que nunca! Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se lucen cariñosos en evento

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte reaparecieron en un evento público más unidos que nunca. Con ello, se descartan los rumores de que su relación estaría pasando por un mal momento debido a que el 'Depredador' tomó la decisión de mudarse a Perú para jugar por la UCV.

Este último jueves, 4 de abril, la modelo brasileña utilizó sus redes sociales para compartir una serie de imágenes donde presumía el outfit que llevaba puesto.

Según se conoció, esto fue a raíz de su participación en un evento junto a su amado Paolo Guerrero, quien también se animó a posar junto a ella en varias de sus fotografías publicadas en su cuenta oficial de Instagram.

Ana Paula Consorte se luce con Paolo Guerrero.

Sin ningún tipo de problema, la pareja se lució en un evento público, derrochando diversas muestras de amor y cariño. Ambos llevaban un look bastante elegante en colores blanco y negro.

Un Paolo Guerrero con una sonrisa de oreja a oreja evidenciaba lo cómodo que se sentía de llevar de la mano a la madre de sus dos últimos bebés. Es así que, con ello, queda más que descartado que su relación esté atravesando una crisis.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se lucen en público.

Hace algunos días, las cámaras de un conocido programa de espectáculos abordó a la 'garota', quien realizaba compras para su hogar al interior de un centro comercial.

Es por ello que, al verla, el reportero de este magazine no dudó en consultarle acerca de su supuesta enemistad con Doña Peta.

"No, no hay distanciamiento, todo bien. todo muy bien ¿distanciamiento por cuál motivo? No hay distanciamiento, estoy en casa de doña Peta, cómo va a haber distanciamiento", mencionó la brasileña, rechazando así los rumores de que no se llevaría bien con su suegra.