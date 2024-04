Doña Peta descarta peleas con Ana Paula, pero hace aclaración: "Yo no le puedo poner esposa a mi hijo"

Ana Paula Consorte y Doña Peta se han visto enfrentadas en las últimas semanas debido que no llegarían a un acuerdo sobre su relación con Paolo Guerrero. Sin embargo, la madre del 'Depredador' aclaró recientemente que no tiene problemas con su nuero, pero dejó un potente mensaje en que apoya al 100% a su hijo.

Recordemos que desde que Ana Paula llegó a Perú no ha tenido muchas apariciones públicas con Doña Peta en momento importantes, como los partidos de Paolo Guerrero, por lo que la prensa de espectáculos rumorearon un posible alejamiento entre ambas.

La madre de Paolo Guerrero fue interceptada por las cámaras de 'América Hoy' para ser consultada sobre la relación que lleva con Ana Paula. En ese sentido, Doña Peta dijo que no tiene problemas con la brasileña, pero dejó en claro que solo la trata porque es la madre de sus dos últimos nietos.

"Yo estoy con lo que mi hijo quiere, yo no le puedo poner una esposa. Si mi hijo quiere una esposa, también tengo que estar yo ¿no? Tengo nietos, cómo voy a estar distanciada, no estoy distanciada." comentó duramente, negando un conflicto, pero diciendo entre líneas que la acepta por su hijo y por sus nietos.

Asimismo, destacó que no la molestan las especulaciones que circulan sobre la relación que ambas llevan, porque tanto Ana Paula, Paolo y ella saben como están las cosas.

"No me molesta para nada. Yo sé cómo soy, ella me conoce, él (Paolo) sabe cómo soy, así que no hay ningún problema", agregó.