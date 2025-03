Melissa Klug asegura que Jesús Barco no es el amor de su vida: "Él lo sabe perfectamente"

Melissa Klug sorprendió a todos desde el sillón rojo en 'El valor de la verdad' al responder con firmeza que Jesús Barco, su actual pareja y padre de su última hija, no es el amor de su vida. A pesar de que su primera respuesta al polígrafo fue distinta, la empresaria explicó su punto de vista con mayor profundidad y dejó claro cuáles son sus verdaderos amores.

Durante la entrevista con Beto Ortiz, Melissa Klug no dudó en recalcar que sus hijos son los únicos amores de su vida. "Él (Jesús Barco) es el amor en mi vida, en esta vida en la que estoy formando una familia hermosa, él es mi amor (...)", expresó.

Además, reveló que ha hablado del tema con su pareja en varias ocasiones y que ambos comparten una visión similar sobre el amor. "Nosotros no somos el amor de nuestras vidas (...) Tú eres el amor de mi alma", recordó sobre una conversación con Jesús Barco. Para Melissa Klug, la vida tiene un final, pero el alma trasciende.

Pese a todo, aseguró que disfruta su relación con el futbolista en el presente, sin garantías sobre el futuro. "Yo sí trato, y él lo sabe perfectamente, de vivir el presente, el día a día, con proyecciones a futuro, pero no lo sabemos", concluyó.

La empresaria también reveló un episodio de desconfianza en su relación con Jesús Barco. Según contó, tras regresar de Estados Unidos, recibió una llamada de un joven llamado Diego, quien le aseguró tener pruebas de una presunta infidelidad del futbolista.

"Me dice que tiene conversaciones y un video donde Jesús (Barco) me es infiel", relató. Ante esto, Melissa Klug no dudó en enfrentar a su pareja y exigirle explicaciones . "Le cuelgo el teléfono (a Diego), voy donde Jesús y le digo '¡¿qué hiciste?!'", recordó.

Al pedirle su celular y notar que había eliminado conversaciones, insistió en saber la verdad. "¿Por qué borraste las conversaciones? ¿Quién es esta chica? ¿Por qué las borraste?", le preguntó.

Jesús Barco solo respondió con un evasivo "No, es que déjame explicarte", lo que generó aún más dudas en Melissa Klug. En medio de la confusión y el enojo, decidió terminar la relación momentáneamente.

Tras esto, confesó que llamó a su mejor amiga, Canchita Centeno, quien le recomendó mantener la calma y evaluar cuidadosamente la información que tenía.

"Ella (Canchita) me dijo que no sea impulsiva (...) yo misma hice mi comunicado, me precipité y lo subí a mis redes sociales y en la noche estaban anunciando un ampay. Todos pensaban que era él, cuando claramente no era él, era Christian Domínguez", contó.