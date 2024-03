Melissa Klug muestra su apoyo incondicional a Jesús Barco tras denunciar amenazas de muerte

Melissa Klug no atraviesa un buen momento en su vida, tras el anuncio de que su abuelita está mal de salud, sin embargo, ello no fue impedimento para expresar a su pareja Jesús Barco que cuenta con su apoyo incondicional al denunciar que viene recibiendo amenazas de muerte.

El jugador de Sport Boys alertó a todos sus seguidores al revelar que desde hace 5 años es víctima de amenazas, y que en las últimas dos semanas se han intensificado causándole gran preocupación.

"Me dirijo a ustedes con profunda preocupación y determinación ante la necesidad de hacer pública una situación que desde hace 5 años aproximadamente viene poniendo en riesgo mi integridad física, si no también la de mi familia. Hace dos semanas he sido objeto nuevamente de amenazas directas contra mi vida", comenzó.