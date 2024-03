Jesús Barco denuncia amenazas en contra de su vida: "Hago un llamado a las autoridades competentes"

A través de sus redes sociales, Jesús Barco, futbolista del equipo Sport Boys, emitió un comunicado dirigido al público en general, en el cual expuso amenazas directas contra su vida, llamando a las autoridades.

El jugador hizo público que ha sido objeto de estos comentarios durante los últimos 5 años, y que estas se han intensificado en las últimas dos semanas, lo que lo lleva a decirlo mediante este medio.

"Me dirijo a ustedes con profunda preocupación y determinación ante la necesidad de hacer pública una situación que desde hace 5 años aproximadamente viene poniendo en riesgo mi integridad física, si no también la de mi familia. Hace dos semanas he sido objeto nuevamente de amenazas directas contra mi vida", comenzó.