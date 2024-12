¿Melissa Klug recibió Navidad sin Jesús Barco? Imagen enciende alarmas sobre posible separación

Melissa Klug preocupó a sus seguidores, luego de que dejara entrever que habría recibido la Navidad sin su amado Jesús Barco. Una imagen compartida en sus redes sociales encendió las alarmas sobre una posible separación.

Diversos personajes de la farándula peruana utilizaron sus redes sociales para compartir algunos de los momentos que vivieron durante la cena de Nochebuena y la posterior llegada de la Navidad.

SIn embargo, alguien que terminó llamando la atención fue Melissa Klug, quien lejos de mostrarse junto al padre de su última hija, Jesús Barco, esta terminó compartiendo una fotografía en compañía solamente de sus hijos mayores.

Inmediatamente, los usuarios empezaron a mostrar preocupación ante la posibilidad de la existencia de una crisis en su relación, la misma que ha sobrevivido a distintas situaciones desde decidieron formalizar ante el público.

Melissa Klug comparte foto navideña sin Jesús Barco.

Sin embargo, todo parece ser parte de una confusión, puesto que si bien ninguno de los dos compartió imágenes juntos, lo que si hicieron fue mostrar instantáneas donde la pequeña que tienen en común disfrutaba de la Nochebuena en compañía de ambos.

Samahara Lobatón protagonizó un emotivo momento ante las cámaras de televisión. Durante su participación en el programa 'América Hoy', la influencer fue sorprendida por su madre, Melissa Klug, quien le dedicó un mensaje en medio de los preparativos para su celebración por Navidad.

"Hola hijita de mi corazón. Gracias por esos dos tesoros que me regalaste, la dicha de ser abuela y tenerlas en mi vida. Esta Navidad es un poco distinta porque no tenemos a la persona que más hemos amado en nuestras vidas, pero la vida es así. Sigue siendo esa madre coraje que eres. Estoy orgullosa en el ser humano en que te has convertido", indicó la empresaria.