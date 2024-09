Melissa Paredes ALARMA a sus fans tras ser internada de emergencia en clínica ¿Qué le pasó?

15/09/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz peruana, Melissa Paredes, tuvo que ser internada de emergencia en una clínica local, generando la angustia y preocupación de todos sus seguidores.

¿Qué le pasó a Melissa Paredes?

Melissa Paredes parecía estar viviendo el mejor momento de su vida tras su boda con Anthony Aranda, pero lamentablemente, la madrugada de ayer habría tenido un contratiempo con su salud, por lo cual tuvo que ser internada rápidamente en un nosocomio.

A través de sus redes sociales, la modelo compartió una fotografía donde se la ve echada en una camilla y uno de sus brazos conectado por vía intravenosa a un suero. Al no brindar más detalles del motivo que la llevó a esa situación, Melissa causó intriga en la farándula nacional.

"Yo en la madrugada", se lee en la breve descripción de la historia que subió en su cuenta de Instagram, donde se ve su brazo con la pulsera de su identificación de la clínica donde se atendió.

Reaparece en redes: ¿Contó el motivo?

Horas después del momento de terror que vivió, Melissa Paredes reapareció en sus redes sociales con un mejor semblante y viajando en su auto, asegurando que fue dada de alta por encontrarse mejor. A su vez se vio agradecida con todos los que se preocuparon por ella, dejándole sus mejores vibras.

"Gracias por sus mensajitos. Aquí estamos mucho mejor", escribió en redes la exparticipante de la serie televisiva 'Al Fondo Hay Sitio', dejando claro que en cada momento estuvo acompañándola su esposo, el bailarín Anthony Aranda.

Sin embargo, no dio más detalles de por qué su salud se vio deteriorada hasta el punto de estar bajo observación médica a solo días de haber vacacionando al lado de su pequeña hija, fruto de su anterior matrimonio con el futbolista Rodrigo Cuba. Algunos de sus seguidores presumen que pudo tratarse de una descompensación o que probablemente "esté a la espera de su segundo bebé".

Anthony Aranda celebra su aniversario

La pareja tuvo su boda de ensueño y sorprendió a más de uno con cada uno de los detalles de la ceremonia, el pasado 3 de agosto.

Es así como ambos, a pesar de que no podían festejar en la calle, optaron por demostrar que no hay excusas para no dar a conocer su amor con un romántico momento en casa con una cena con champagne y torta. Anthony le dedicó un tierno mensaje por su primer mes de casados.

"Hoy es un día hermoso ya hace un mes nos dimos el sí en el altar y fue el día más feliz de mi vida. Hoy celebramos el amor y el matrimonio, brindo por nosotros mi amor y por tener una vida juntos. Te amo, mi esposa, @melissapareds", se lee en el post subido en su cuenta de Instagram.

De esta manera, el famoso 'Activador', Anthony Aranda, sigue demostrando estar al lado de su esposa Melissa Paredes, como la madrugada del sábado cuando tuvo que ser internada de emergencia en una clínica local.