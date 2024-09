Anthony Aranda dedica TIERNO mensaje a Melissa Paredes por primer mes de casados ¿Qué le dijo?

05/09/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Paredes y Anthony Aranda viven una de sus mejores etapas de sus vidas tras un mes de casados, por ello, el bailarín no dudó en dedicarle un tierno mensaje a su esposa y "amor de su vida", a través de sus redes sociales.

Celebran su amor como esposos

La pareja tuvo su boda de ensueño y sorprendió a más de uno con cada uno de los detalles de la ceremonia, el pasado 3 de agosto, donde sellaron su amor luego de dos años de relación y gran controversia.

Es así como ambos, a pesar de que no podían festejar en la calle, optaron por demostrar que no hay excusas para no demostrar su amor con un romántico momento en casa con una cena con champagne y torta. Sin embargo, Anthony, también conocido como 'El Activador' no desaprovechó la oportunidad para decirle a Melissa cuánto la quiere.

"Hoy es un día hermoso ya hace un mes nos dimos el sí en el altar y fue el día más feliz de mi vida. Hoy celebramos el amor y el matrimonio, brindo por nosotros mi amor y por tener una vida juntos. Te amo, mi esposa, @melissapareds", se lee en el post subido en su cuenta de Instagram.

Con ello, Aranda deja en claro que se encuentra risueño por seguir al lado de la mujer que logró conquistar su corazón y que a pesar de que no iniciaron con buen pie, debido a que la actriz dejó su matrimonio con el futbolista Rodrigo Cuba por él, eso no lo detendrá para seguir con ella.

¿Qué dijo Melissa Paredes a Anthony Aranda?

Melissa Paredes no se quedó atrás y dedicó algunas palabras conmovedoras al hombre con quien compartirá el resto de sus días "hasta la eternidad", dejándole claro que el día de su boda será un gran recuerdo que atesorará por siempre.

"Te amo tanto mi amor. Nos hacemos muy felices, y eso es lo que más me encanta de nosotros, nuestro día fue inolvidable. Amamos todooo y es tan lindo recordarlo a cada rato como lo hacemos, te amo esposo", escribió la exintegrante de la serie 'AFHS'.

Recordemos que no es la primera vez, que la exconductora de televisión demuestra su amor hacia Anthony Aranda, ya que previamente no dudó en defenderlo de las críticas por su luna de miel en Tarapoto.

Responde a críticos de su luna de miel

Algunos de sus seguidores arremetieron contra el bailarín por no llevarla a un lugar más costoso hasta el punto de comparar la situación con su anterior matrimonio.

"Creo que si estuvieses casada con el 'Gato', otra sería tu vida", escribió una usuaria, a lo cual, la actriz expresó indignada que no debería "vivir tan aferrada al pasado".

"Déjanos en paz, tú no sabes lo de nadie ni las responsabilidades que tenemos hoy en día para elegir un destino, no todo es plata. Este año en marzo nos fuimos a Cartagena, en mayo a Disney", sostuvo.

Es así como Melissa Paredes y Anthony Aranda siguen causando revuelo y esta vez al celebrar su primer mes de casados con tiernos mensajes y dedicatorias en sus redes sociales.