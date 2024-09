Melissa Paredes lanza FUERTE acusación contra su expareja Rodrigo Cuba ¿Qué pasó?

Melissa Paredes vuelve a sorprender a todos en la farándula tras acusar a su expareja Rodrigo Cuba de un desgarrador acto que habría realizado tras su polémico y mediático divorcio que acaparó la prensa nacional.

La exconductora del programa 'América Hoy' brindó una amena entrevista al podcast 'Hoy es domingay' para contar detalles de su vida privada y reciente matrimonio con su actual pareja, Anthony Aranda.

Sin embargo, durante la conversación, Melissa Paredes aprovechó la oportunidad en acusar al futbolista 'Gato' Cuba de haberse quedado con su querida gata llamada Sheccid y no conforme con ello, haberla regalado a una tercera persona, por lo que actualmente el paradero de su mascota es desconocido.