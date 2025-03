Michelle Soifer pone en duda viajes de influencers a Dubái por canje: "Yo no creo"

11/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Michelle Soifer pasó por el programa 'Tiempo Muerto' y compartió aspectos poco conocidos de su trayectoria artística. La cantante y exintegrante de realities de competencia habló sobre sus inicios en la música, la forma en que se abrió camino en la televisión y su postura respecto a los viajes y los acuerdos comerciales con marcas.

"Yo no creo que sea por publicidad y canje"

Durante la entrevista, Michelle Soifer dejó en claro que sus elecciones personales no se basan únicamente en colaboraciones con marcas, como suelen especular algunos.

Con más de dos décadas en la televisión, la artista reconoció haber trabajado con múltiples empresas a través de canjes comerciales, pero enfatizó que en su tiempo libre prioriza otras actividades.

"Yo tengo 20 años en la televisión, he trabajado con mucho canje, muchas empresas y muchas marcas, pero en mis tiempos libres hice otra cosa. No soy de viajar si no es para ver a mi familia", expresó Soifer.

¿Cómo comenzó su carrera en la música?

Michelle Soifer recordó con emoción cómo fueron sus primeros pasos en la música y el esfuerzo que tuvo que hacer para ganarse un lugar en la industria.

La oportunidad llegó cuando Yolanda Medina, líder de la agrupación, le mencionó a Huarac que necesitaban una cantante. Así fue como Michelle fue elegida y, posteriormente, pasó a formar parte de Alma Bella, consolidando su camino en la música.

"Yo empecé en Las Hijas de su Madre, porque cuando hice casting en Alma Bella, Nilver Huarac me dijo que yo no sabía bailar cumbia. No sabes todo lo que sufrí para entrar a Las Hijas de su Madre, Siempre traté de dar lo mejor, pero con Bombón Asesino fue cuando la gente realmente empezó a mirarme, y así me gané el cariño del público", reveló.

Su paso por los realities

Además de su carrera en la música, Michelle Soifer se convirtió en un rostro reconocido en los realities de competencia. Habló sobre su experiencia en programas como Combate y Esto es Guerra, donde aseguró haber enfrentado grandes retos.

"En Enemigos en Combate no tuve enemigos, pero en EEG sí. Siempre decía: 'tengo que hacer lo necesario para quedarme o si no me botan'", contó. También confesó que cada eliminación o sentencia generaba un gran nivel de tensión", recordó.

A lo largo de los años, ha sabido equilibrar su carrera con su vida personal, priorizando siempre lo que considera valioso, el cariño de su familia y del público que la sigue.