Milena Warthon cuenta cómo fue su paso por Viña del Mar y revela fecha del lanzamiento su primer álbum

Para Milena Warthon, lograr el éxito en la industria musical fue un desafío que requirió de mucho esfuerzo, dedicación y trabajo arduo. Además, se tuvo en enfrentar a años de trabajo duro, sacrificios, rechazos y fracasos.

Durante años luchó para encontrar su voz creativa y desarrollar un estilo propio, el pop andino, y aún así enfrentó desafíos para obtener reconocimiento y exposición en la industria.

A pesar de estos obstáculos, perseveró y continuó trabajando en su arte y, gracias a ello, fue recompensada con éxito en todo el mundo.

"Feliz porque todos los sacrificios que he venido haciendo en dado frutos y hay veces en las que me siento muy cansada, me estreso, pero en realidad luego me doy cuenta que estoy cumpliendo mi sueño y hay mucha gente que le gustaría estar en mi lugar, estoy segura".