Moon Bin: ¿Quién fue la estrella del K-Pop que falleció a los 25 años?

20/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Moon Bin, miembro del grupo K-Pop surcoreano Astro, falleció, según la policía. Tenía 25 años. Las autoridades revelaron que el cantante fue encontrado sin vida en su casa por su manager en Gangnam-gu, Seúl, alrededor de las 8:10 p.m. hora local del miércoles.

¿Quién fue la estrella del K-Pop Moon Bin?

Fue modelo infantil y actor en sus primeros años, apareciendo en videos musicales y programas de televisión de 2004 a 2016, incluido el exitoso drama de KBS Boys Over Flowers. Se unió al programa de entrenamiento de Fantagio a una edad temprana.

Moon Bin conoció a los miembros de su banda Astro cuando protagonizaron juntos el drama web To Be Continued. En febrero de 2016, anunciaron que formarían una banda de chicos de seis miembros, lanzando un álbum debut Spring Up.

Astro encontró rápidamente el éxito en Corea del Sur y Japón, y la revista Billboard los elogió por su "sonido brillante de synthpop que se ganó a los amantes del K-Pop de todo el mundo" y los incluyó como uno de los 10 nuevos grupos en su género.

Moon Bin debía organizar una gira en Asia, pero los organizadores ahora han anunciado que ha sido cancelada a la luz de su muerte.

Moon Bin fue hallado sin vida en su apartamento

Moon Bin fue encontrado inconsciente en su apartamento de Gangnam-gu, Seúl, por su gerente el miércoles por la noche. No había estado respondiendo a los contactos por lo que su manager fue a la casa de la estrella del K-Pop.

La policía de Gangnam aún no ha proporcionado la causa de la muerte y están a la espera de una autopsia, pero las autoridades dijeron a los medios de comunicación de Corea del Sur que se cree que murió por suicidio.

"Parece que Moonbin se quitó la vida", dijeron las autoridades y agregaron: "Actualmente estamos discutiendo la posibilidad de una autopsia para determinar la causa precisa de la muerte".

Miles de fans e incluso seguidores de otros populares grupos del género se han unido en las redes sociales para enviar sus condolencias a sus seres queridos y recordar al artista en sus mejores momentos.

El cantante y actor se une a un número creciente de estrellas de Corea del Sur que han muerto jóvenes. La semana pasada, la actriz Jung Chae-yull, de 26 años, fue encontrada sin vida en su casa y se desconoce la causa de su muerte.