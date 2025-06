¿Milett Figueroa fue ENVENENADA durante su paso por el Miss Perú? Doña Martha aclara grave situación

Milett Figueroa vuelve a causar revuelo, pero no precisamente por algo que haya hecho, sino por las recientes declaraciones de su madre. La popular Doña Martha salió en defensa de su hija, luego de que la modelo revelara algunos entretelones de lo que fue su paso por el Miss Perú. Con su particular estilo, 'Marthita' reveló que intentaron envenenar a 'Milechi' durante el certamen.

La controvertida afirmación de Martha Valcárcel desató revuelo en la farándula nacional, debido a que comprometería al concurso de belleza en una delicada situación. Por tal motivo, fue invitada al programa 'América Hoy' para que brinde mayores alcances de lo ocurrido con su retoño.

El magazine recordó que, en mayo de 2016, Milett tuvo que abandonar el certamen porque reveló que sufrió una fuerte alergia tras consumir camarón. Tras ello, la modelo reveló que le suministraron corticoides para disminuir los síntomas, pero esto terminó agravando su intoxicación.

Cabe destacar que, previamente, Martha Valcárcel sugirió que el paso de Milett por el Miss Perú fue una terrible experiencia para ella. Según expuso, el médico que atendió la intoxicación le dijo que "quisieron envenenar" a su hija.

En medio de esta incertidumbre, el programa contactó a Jessica Newton para preguntarle sobre este polémico asunto que involucra al certamen que dirige. Sin embargo, ella confesó que lo expuesto por Doña Martha la "hizo reír", y deslizó la interrogante a quien, en 2016, ganó el Miss Perú: Valeria Piazza. "Cualquier cosa, pregúntenle. Valeria concursó y ganó ese año", sentenció.

Ante todo lo expuesto, Martha Valcárcel decidió aclarar esta compleja situación. En el magazine, señaló que sus declaraciones hacían referencia a una denuncia presentada, por lo que pidió encarecidamente que no se busque ahondar en este episodio, el cual generó una gran preocupación para ella y su hija.

"No ha habido ninguna denuncia. No agrandemos esta historia que no fue nada bonita. Denuncia es cuando hay una carta notarial. Dije lo que el doctor sostuvo: 'para mí es un envenenamiento'. No sabemos qué es lo que le dieron", manifestó 'Doña Marthita'.