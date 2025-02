Milett Figueroa y Marcelo Tinelli y su INESPERADA decisión tras rumores del fin de su relación

04/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marcelo Tinelli disfruta de sus vacaciones de verano junto a su familia, pero aprovechó en dejar en claro cuál es su actual situación con la modelo Milett Figueroa tras los fuertes rumores de que su amor hacia ella habría llegado a su fin.

¿Milett y Tinelli finalizaron su romance en Argentina?

En los últimos días, la prensa argentina dejó entrever que la pareja conformada por la modelo peruana, Milett Figueroa, y Tinelli atravesaba una crisis en su relación e incluso, algunos periodistas aseveraron que el popular 'Cabezón' ya saldría con otra mujer en Punta del Este.

"Marcelo se cansó de Milett hace rato, me lo cuenta alguien muy de la zona... y que Marcelo en Punta del Este ya está con otra", indicó Sebastián Perelló Aciar dejando desconcertados a sus compañeros y seguidores del programa 'Puro Show'.

Por otro lado, el periodista Ángel de Brito, indicó que Marcelo habría desaparecido de la fiesta de la boda de su hija Candelaria tras discutir fuertemente con Milett, mientras que ella se quedó bailando algo pasada de copas. Es en ese marco, que el 'Divo' argentino decidió dejar en claro que el vínculo con la actriz continúa, y con una foto a través de sus redes confirmó lo que sus fans tanto dudaban.

Marcelo Tinelli y su reacción tras rumores de crisis con Milett

A través de las redes sociales, un fanático de Ángel de Brito le preguntó por qué Tinelli no "blanquea su separación con Milett", ya que no se dejaba ver tan seguido al lado de ella como los tenían acostumbrados. El hombre de prensa solo atinó a responder con un "No sé".

Sin embargo, fue el mismo Tinelli quien decidió disipar todas las dudas y aseverar que el amor que siente por la actriz se mantiene más fuerte que nunca. El argentino subió una foto al lado de 'Milechi', abrazándola, mientras que ella miraba a la cámara con una gran sonrisa y luciendo un colorido bikini al lado de la piscina.

Para reafirmar su compromiso, el padre de Cande y Juanita etiquetó a Milett acompañado de emojis de corazones ardiendo en llamas, como una señal de que su amor hacia Milett sigue más vivo que nunca.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa reafirman su amor tras rumores de separación.

¿Qué dijo Milett tras rumores de separación definitiva con Tinelli?

Como se recuerda, Figueroa decidió romper su silencio en un programa de espectáculos peruano para responder a sus detractores y a todos que la cuestionaban por "fingir su relación con Tinelli".

"La gente que me conoce sabe que yo jamás jugaría con una relación, ni tengo la necesidad de fingir una relación ni un vínculo sentimental con absolutamente nadie", sostuvo días atrás en televisión,

Por su parte, Tinelli negó los rumores que lo vinculan con la modelo Chloe Bello, quien declaró al respecto y no negó nada: "No me gusta hablar de mi vida privada. Por más que soy modelo o digan 'salió con tal', soy re perfil bajo. Ya se verá lo de Marcelo. Hablen con él porque es él el conocido, no yo".

De esta manera, el conductor Marcelo Tinelli le mostró a sus seguidores en redes que su noviazgo con Milett Figueroa se mantiene firme y que su amor no se ha terminado, a pesar de los crecientes rumores de una posible crisis de su relación.