Modelo revela que perdió un bebé de Jefferson Farfán tras demandarla: "Es una herida que no va a cicatrizar"

Jefferson Farfán vuelve a dar que hablar. En esta ocasión, una modelo, que afirma haber tenido un romance con el exfutbolista, reveló que perdió un bebé suyo tras conocer que este le había interpuesto una demanda.

La modelo y abogada, Olenka Mejía, decidió romper su silencio para contar detalles inéditos de la relación que habría tenido con Jefferson Farfán pues, como se recuerda, en aquel momento, ambos estuvieron envueltos en una serie de demandas que llamó la atención de todo el público.

En entrevista para diario 'Trome', la fémina contó que conoció a la 'Foquita' por amigos en común durante una reunión que estos mismos habían organizado. Si bien en un principio conectaron de una manera bastante agradable, jamás imaginó terminar con tres demandas y una denuncia por parte de él.

No obstante, lo que más causó revuelo de esta conversación, fue que Olenka confesó haber perdido un bebé del exjugador de Alianza Lima, calificando dicha situación como "una herida" que jamás podrá cicatrizar, sobre todo porque el tema fue expuesto en televisión nacional.

"Me demandó tres veces y una denuncia. Fue un tema muy delicado, algo que nadie sabe, pero que las mamás que han perdido un bebé sí pueden sentir lo que yo sentí. Hasta ahora es una herida que no se va a cicatrizar. Y que lo expongan a nivel nacional, peor todavía sabiendo que fue verdad", declaró al medio.

En esa línea, aseguró nunca haber pasado por una situación, por lo que al verse sumamente expuesta, terminó siendo internada en una clínica al padecer fuertes dolores de cabeza por el estrés generado. Actualmente, este hecho le ha dejado varias secuelas, por lo que tiene que acudir constantemente al psicólogo.

"Es algo que a veces recuerdo y me pone muy mal. Cuando pasó todo ese tema mediático y se expuso muchas cosas, yo caí en la clínica, estuve internada. Nunca había experimentado un dolor de cabeza tan fuerte, que caí por estrés en la clínica ni el tramadol me calmaba. Desde ese momento me convertí en una persona muy ansiosa, voy constantemente al psicólogo hasta ahora. Me ha ayudado a aliviar el dolor, pero hasta ahora es muy doloroso", agregó.