¡Milett Figueroa vuelve a la actuación! Modelo llega a la pantalla grande como parte de 'Vampiras'

Lejos de los escándalos, la exchica reality, Milett Figueroa, ha decidido regresar a la actuación dejando el nombre del Perú en alto. La modelo forma parte del elenco de 'Vampiras', película internacional que llegará a la cartelera peruana el próximo 11 de abril.

La también influencer interpreta a 'Adriana', una ejecutiva de modas que resulta ser la vampira esposa de Drácula. El thriller de ficción coproducido entre Estados Unidos y España llega a las salas de cine peruanas gracias a Star Films.

Según contó la novia del argentino Marcello Tinelli, para poder interpretar a su personaje tuvo que prepararse mental y físicamente.

Milett Figueroa fue elegida para el papel tras un proceso de selección a nivel internacional. Después de su participación en la película "Buscando a Nirvana", un productor la recomendó para una audición en otro proyecto cinematográfico. Tras varias rondas de audiciones, finalmente fue seleccionada para el papel.

"Yo había trabajado en una película, en mi querida Arequipa. Ahí conocí a un productor mexicano y me dijo que había un casting internacional para buscar a una de las hermanas de las vampiras y tenía que mandar un casting, me llamaron al segundo call back, volví a mandar un casting. Luego me respondieron a las 3 a. m., me dijeron que habían quedado encantados y que iba perfecto con el personaje de Adriana", contó para 'América hoy'.