¿Milett Figueroa descarta convivir con Marcelo Tinelli? Esto dijo la modelo

Han pasado 8 meses desde que Milett Figueroa se fue a vivir a Argentina, durante este periodo, causó polémica al vincularse sentimentalmente con Marcelo Tinelli. A diferencia de lo que muchos creían, esta relación va 'viento en popa', por ello, han sido consultados sobre sus planes a futuro.

Como se recuerda, hace unas semanas, la modelo y el afamado conductor argentino causaron polémica al mostrarse separados en algunos eventos, por lo que muchos pensaron que podrían estar atravesando por un distanciamiento. Luego de ello, ambos aclararon que su relación está más firme que nunca y descartaron los rumores de una posible ruptura.

Desde que anunciaron su relación, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli han sido consultados sobre cada paso en su romance. Primero la prensa se mostró interesada en un posible compromiso de la pareja, sin embargo, el conductor de TV aclaró que, por el momento, no tiene planes de boda.

Esta vez, la modelo peruana brindó una entrevista para la revista Caras de Argentina, donde reveló algunos detalle de su romance. Como se sabe, la parejita ha viajado y ha compartido diversos compromisos, por lo que saltó el rumor de que tendrían planes de convivencia y fue consultada sobre ello.

Por otro lado, Milett Figueroa comentó sobre la diferencia de edades que existe entre ella y Marcelo Tinelli. En ese sentido, aseguró que este detalle no les ha traído ningún problema y que, por el contrario, su relación está atravesando por un buen momento.

"Estamos viviendo algo hermoso. Y me han preguntado por la diferencia de edad y no hemos notado ninguna porque creo que es más prejuicio que otra cosa. Me guío por mi corazón. Y con Marcelo siento algo muy especial, que me quita el miedo y me llena de amor. Él me sugiere, me acompaña somos muy compañeros y eso es muy lindo. Estamos pendientes uno del otro", sostuvo.