Mujer confirma que tuvo ENCUENTRO con Jorge Luna en su departamento: "Él quería ir a un hotel"

Jorge Luna se encuentra en el ojo de la tormenta debido a que se han revelado diversos chats donde el comediante le habría sido infiel a su esposa Melissa Samplini. Sin embargo, ahora ha salido una nueva mujer que reveló haber tenido un encuentro con con el conductor de 'Hablando Huevadas'.

La joven identificada como Estefani Rodriguez se conectó con un conocido programa de espectáculos para contar cómo se dio el encuentro con el comediante en el 2019, pese a que en ese entonces Jorge ya tenía esposa e hijos, pero nunca comunicó nada de eso a Estefani.

¿Cómo hicieron para concretar la cita?

Según contó Estefani, Jorge Luna fue quien propuso la idea de conocerse en persona. además, confirmó que el encuentro se dio pese a que ella llegó un poco tarde a la cita y él bromeaba respecto a su encuentro. "Si nos vimos y nos habremos dado unos besos", explicó.

Enseguida, contó que se sintió emocionada porque el comediante la estaba invitando a salir. "Me pone si estoy soltera y si tengo novio, me dice para salir y en ese momento dije: 'cómo es posible que Jorge me esté invitando a salir".

Por otro lado, la joven mostró chats donde el comediante le propuso ir a un hotel. "No me puedo exponer mucho a la calle. ¿Te incomodaría ir a un telo y ahí hacemos hora? Antes de tu entrevista", le escribió Jorge Luna a Estefani.

Finalmente, reveló detalles del encuentro que tuvieron en el 2019 y confirmó que solo tuvieron una cita, porque a la siguiente él estaba interesado en estar a solas con ella y no se dio.

"Me estaba esperando en un grifo y en ese tiempo tenía su auto oscuro... Solo fue, sí me dio unos besos, y después fuimos al departamento de Miraflores donde ellos grababan y ahí estuvimos en el estacionamiento, a más no pasó. (...) Supuestamente nos íbamos a ver al día siguiente, pero él ya quería ir a un hotel", concluyó Estefani.

De esta forma, una nueva mujer salió a contar las aventuras que tuvo con Jorge Luna, quien anteriormente ya fue acusado de escribirle cosas subidas de tono a una joven, pese a que en ese entonces ya estaba casado con Melissa Samplini y tenía hijos.