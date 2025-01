Nicola Porcella confesó que iba a casarse y Wendy Guevara reveló SECRETO: "¿La que te engañó con...?"

03/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Fuertes declaraciones! Nicola Porcella y Wendy Guevara protagonizaron un momento viral durante las últimas horas. En medio de una amena conversación, el exchico reality confesó que tenía las intenciones de casarse en Perú. Ante tal afirmación, la influencer mexicana dejó entrever que el peruano fue engañado por la mujer con la que iba a contraer matrimonio, revelando a su vez más detalles al respecto.

¿Nicola fue engañado por la mujer con la que iba a casarse?

Ambos ex participantes del reality 'La Casa de los Famosos' aparecieron sorpresivamente en el programa 'Hoy', donde se atrevieron a revelar algunos secretos de su vida privada. En un momento de su interacción con los presentadores, Nicola reveló que una vez discutió fuertemente con su antigua pareja, por lo que intentó solucionar el pleito pidiéndole matrimonio.

"Fue cuando me peleé con una ex mía y le pedí matrimonio (para que me perdonara)", mencionó en un inicio. No obstante, la influencer transexual, quien es cercana al modelo, soltó un dato muy revelador. "¿La que te engañó allá en Perú, con un jugador?", manifestó hasta en dos oportunidades, ocasionando que Nicola se pusiera nervioso.

Ante la negativa, el 'capitán histórico' de 'Esto Es Guerra' indicó que esto no era así. "No fue ella, no. De ahí van a salir a hablar chismes", respondió ante las interrogantes. Luego, descartó que la persona con la que se iba a casar le haya sido infiel. No obstante, confirmó que una pareja se involucró con un jugador de fútbol. "Yo pedí la mano antes", añadió entre risas.

La reacción de Nicola puso en evidencia un secreto de su vida personal. Por ello, muchos de sus seguidores no tardaron en indagar a quién se habría referido Wendy. Si bien no se dieron nombres, todo apunta a que podría tratarse de uno de sus romances más conocidos y controvertidos en Perú.

¿Angie Arizaga se iba a casar con Nicola? Esto se sabe al respecto

Tras conocerse el destape de Nicola, el programa América Espectáculos emitió un informe al respecto. Sin embargo, la presentadora del espacio matutino, Valeria Piazza, soltó una infidencia al respecto. De acuerdo con la ex Miss Perú, la persona a quien le habría pedido la mano sería nada menos que Angie Arizaga.

" Él dice 'la persona a la que le pedí la mano no es la misma que me engañó' (...) Yo sí creo que sí se iba a casar con Angie, creo que ella es la única que ha sido su amor más estable", aseveró.

Con ello, Nicola Porcella confesó que se iba a casar en Perú, pero su amiga Wendy Guevara reveló que una de sus parejas lo había engañado previamente, nada menos que con un jugador de fútbol.